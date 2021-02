Barcellona | Koeman | “Nel secondo tempo il Psg è stato devastante”

Leggi su itasportpress

Il tecnico del Barcellona Ronaldo Koeman ha analizzato la sconfitta interna contro il Psg nel match di andata degli ottavi di finale di Champions: "Sono stati superiori, hanno avuto molta efficacia, soprattutto con l'attaccante Mbappé a trovare la via del gol. Il primo tempo siamo stati in partita ma nella ripresa abbiamo commesso tanti problemi difensivi. I parigini sono stati devastanti nel contropiede. Con la palla e soprattutto fisicamente ci hanno sovrastato e sono stati più squadra. Per il ritorno è molto difficile abbiamo poche chance. In questo momento ci mancano diverse cose per essere al massimo livello, soprattutto in Champions League".