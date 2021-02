Alla faccia della discontinuità! I capi di gabinetto si decidono con lo schema Gentiloni-Renzi (Di martedì 16 febbraio 2021) Doveva essere un governo di rottura con il passato, in un momento di crisi. E invece, come presto scoperto dagli italiani, l’esecutivo Draghi si è rivelato un concentrato di conferme e ritorni a sorpresa, il trionfo dei “poltronari” di professione. A testimoniarlo non è soltanto la scelta dei ministri ma anche quella dei capi di gabinetto, i pilastri dei vari dicasteri. In prima fila per un posto di capo gabinetto del premier, per esempio, c’è Antonio Funiciello, giornalista e scrittore che era stato al vertice dello staff di Gentiloni tra il 2016 e il 2018, dopo aver trascorso un biennio a Palazzo Chigi con Matteo Renzi. Non proprio una novità, insomma. Al posto di Luigi Carbone al ministero dell’Economia dovrebbe invece finire Giuseppe Chinè, che ai tempi di Roberto Calderoli aveva lavorato sotto ... Leggi su ilparagone (Di martedì 16 febbraio 2021) Doveva essere un governo di rottura con il passato, in un momento di crisi. E invece, come presto scoperto dagli italiani, l’esecutivo Draghi si è rivelato un concentrato di conferme e ritorni a sorpresa, il trionfo dei “poltronari” di professione. A testimoniarlo non è soltanto la scelta dei ministri ma anche quella deidi, i pilastri dei vari dicasteri. In prima fila per un posto di capodel premier, per esempio, c’è Antonio Funiciello, giornalista e scrittore che era stato al vertice dello staff ditra il 2016 e il 2018, dopo aver trascorso un biennio a Palazzo Chigi con Matteo. Non proprio una novità, insomma. Al posto di Luigi Carbone al ministero dell’Economia dovrebbe invece finire Giuseppe Chinè, che ai tempi di Roberto Calderoli aveva lavorato sotto ...

