WandaVision, tra David Lynch e Marvel: l’urlo dell’arte intrappolata nel mainstream (Di lunedì 15 febbraio 2021) Bisogna riconoscere che WandaVision, prodotto di punta della piattaforma Disney+, rappresenta qualcosa di mai visto nella storia delle fiction televisive. È difficile da contestualizzare, perché al contempo parliamo di un prodotto autoriale e mainstream che cerca disperatamente di evincersi dalle strettissime maglie di una piattaforma in cui l’arte libera non esiste, in una sorta di gioco di scatole cinesi in cui gli autori cercano di evincersi dalle strette maglie del produttore. Sin dal suo avvento, la piattaforma Disney+ ha chiarito che la famiglia è il suo target principale, ed è incredibile come questa onda politicamente corretta abbia mangiato gran parte delle produzioni americane, da Pixar a Lucasfilm alla Marvel, rendendole non solo inoffensive, lo erano già, ma devastando le qualità artistiche dei prodotti per renderle innocue ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Bisogna riconoscere che, prodotto di punta della piattaforma Disney+, rappresenta qualcosa di mai visto nella storia delle fiction televisive. È difficile da contestualizzare, perché al contempo parliamo di un prodotto autoriale eche cerca disperatamente di evincersi dalle strettissime maglie di una piattaforma in cui l’arte libera non esiste, in una sorta di gioco di scatole cinesi in cui gli autori cercano di evincersi dalle strette maglie del produttore. Sin dal suo avvento, la piattaforma Disney+ ha chiarito che la famiglia è il suo target principale, ed è incredibile come questa onda politicamente corretta abbia mangiato gran parte delle produzioni americane, da Pixar a Lucasfilm alla, rendendole non solo inoffensive, lo erano già, ma devastando le qualità artistiche dei prodotti per renderle innocue ...

