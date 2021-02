Vite al limite su Real Time: la storia di Robin e Garrett (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il giorno 18 marzo 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonisti Robin McKinley e Garrett Rogers. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna (Robin) e di suo nipote, figlio del fratello Chris: Garrett. Con un terribile lutto alle spalle (la perdita di un fratello sempre per problemi legati all’obesità) i due cercano di reagire. Vite al limite – Robin e Garrett Robin, la protagonista, ha 40 anni, vive a Meade nel Kansas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 294 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan si ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il giorno 18 marzo 2019 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 7 dialcon protagonistiMcKinley eRogers. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna () e di suo nipote, figlio del fratello Chris:. Con un terribile lutto alle spalle (la perdita di un fratello sempre per problemi legati all’obesità) i due cercano di reagire.al, la protagonista, ha 40 anni, vive a Meade nel Kansas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 294 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan si ...

PepseeLola : Basta guardo boh penso vite al limite perché mi voglio sentire meglio - PeppePoppi : E dopo il cameo colt/vite al limite ora il cameo con angela/il castello delle cerimonie#90giorniperinnamorarsi - Franchi98456048 : A Vite al limite abbiamo scoperto che ci sono uomini che pagano per vedere mangiare donne obese.Per cui non mi stup… - deliciousval : @JamieJonessss Io con il mio account twitter 'Vite al limite' ?????????? - laratta_enzo : RT @ilgiornale: Sporcizia ovunque, clandestini e vite vissute al limite: la situazione all'interno dell'ex scuola di via Zama a Milano è se… -