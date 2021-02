Un look tutto cuori couture, per Katy Perry ad American Idol (Di lunedì 15 febbraio 2021) E’ un inno all’amore romantico l’abito haute couture di Viktor & Rolph scelto da Katy Perry per la prima puntata della nuova stagione Americana di American Idol. Direttamente dalle passerelle dell’Alta Moda Autunno/Inverno 2020 del duo olandese, un abito lungo bianco costellato ci cuori in rilievo. Eccentrico come tutte le creazioni del brand basato ad Amsterdam, perfettamente in linea con il carattere della pop star Katy Perry. La cantante pop ha quindi aperto la nuova stagione del talent di successo, in cui è giudice insieme a Luke Bryan e Lionel Richie, con tocco eccentrico e fashion in pieno mood San Valentino. Amica. Leggi su amica (Di lunedì 15 febbraio 2021) E’ un inno all’amore romantico l’abito hautedi Viktor & Rolph scelto daper la prima puntata della nuova stagionea di. Direttamente dalle passerelle dell’Alta Moda Autunno/Inverno 2020 del duo olandese, un abito lungo bianco costellato ciin rilievo. Eccentrico come tutte le creazioni del brand basato ad Amsterdam, perfettamente in linea con il carattere della pop star. La cantante pop ha quindi aperto la nuova stagione del talent di successo, in cui è giudice insieme a Luke Bryan e Lionel Richie, con tocco eccentrico e fashion in pieno mood San Valentino. Amica.

