Ultime Notizie Roma del 15-02-2021 ore 12 | 10

(Di lunedì 15 febbraio 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati in ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio aperto per lo spread tra Btp e Bund tedeschi dopo la formazione del governo draghi che da quota 90 di venerdì scendi 89,6 punti base in rialzo dello 0,50 il rendimento dei titoli decennali che cresce di 2,5 punti base e intanto per l’esecutivo si apre una settimana di scelte decisive su pandemie ricoveri Found in attesa del voto di fiducia di mercoledì il ministro speranza lascia chiuse le piste di sci mentre gli esperti sollecito altrimenti delle misure antico vide di fronte all’aggressività delle varianti del virus C’è poi da riscrivere il decreto Ristori da nominare i sottosegretari il dossier recovery sarà uno dei pilastri del discorso di draghi con il piano dei vaccini e della scuola sulla squadra di governo in movimento abbiamo sentito il parere il commento di ...