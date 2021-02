Sci alpino, Cortina 2021: Mikaela Shiffrin, talento sconfinato. Austria, un mondiale trionfale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Federica Brignone l’ha “combinata” grossa, Mikaela Shiffrin si è messa a spiegare al mondo come si scia sul ghiaccio. Italia e Stati Uniti, delusione e orgoglio. Ma i rimpianti azzurri, in realtà, non possono essere poi troppi, perché anche in caso di mancato errore alla terza porta dello slalom, dopo aver “vinto” il superG del mattino, probabilmente Federica non sarebbe riuscita ad agguantare le tre specialiste pure dei rapid gates, che si sono spartite le medaglie sul podio. A livello maschile, invece, la gara è stata più aperta del previsto, tant’è vero che non ha vinto il favoritissimo detentore del titolo, Pinturault. Morale, la seconda settimana del mondiale di sci alpino a Cortina 2021 si è aperta nel segno delle Nazioni finora dominanti, cioè Austria (3 ori) e ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) Federica Brignone l’ha “combinata” grossa,si è messa a spiegare al mondo come si scia sul ghiaccio. Italia e Stati Uniti, delusione e orgoglio. Ma i rimpianti azzurri, in realtà, non possono essere poi troppi, perché anche in caso di mancato errore alla terza porta dello slalom, dopo aver “vinto” il superG del mattino, probabilmente Federica non sarebbe riuscita ad agguantare le tre specialiste pure dei rapid gates, che si sono spartite le medaglie sul podio. A livello maschile, invece, la gara è stata più aperta del previsto, tant’è vero che non ha vinto il favoritissimo detentore del titolo, Pinturault. Morale, la seconda settimana deldi scisi è aperta nel segno delle Nazioni finora dominanti, cioè(3 ori) e ...

ItalianAirForce : Le @FrecceTricolori dopo 40 anni tornano a volare su Cortina d'Ampezzo.????? La PAN, in occasione dei Campionati del… - ItalianAirForce : Per voi il video del sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, avvenuto oggi a #CortinadAmpezzo, montato sulle… - GDF : Mondiali di Sci alpino #Cortina2021. La Banda musicale della #GuardiadiFinanza si è esibita suonando l'inno d'… - matakam6950 : RT @ItalianAirForce: Le @FrecceTricolori dopo 40 anni tornano a volare su Cortina d'Ampezzo.????? La PAN, in occasione dei Campionati del Mo… - zazoomblog : Sci alpino startlist parallelo Mondiali. Programma orari tv pettorali di partenza - #alpino #startlist #parallelo -