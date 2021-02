Sci alpino | Cortina 2021 | Alexis Pinturault e Mikaela Shiffrin favoriti per la combinata odierna E l’Italia…

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Si apre la seconda settimana di gare ai Mondiali di scicon il “recupero” delle due combinate saltate settimana scorsa. Due gare in 6 ore, quattro manche, due piste impegnate e duenetti:, anche se i maschi gareggeranno questa volta sull’Olympia delle Tofane, dove di fatto nessuno degli atleti attualmente presenti in Veneto e nel circuito maggiore, si è mai testato. Sette giorni in equilibrio tra tensione e sogno, in casa Italia. La prima settimana iridata va in archivio senza medaglie, una situazione probabilmente imprevedibile solo 15 giorni fa, ma alla quale hanno contributo diversi fattori. In primis, l’infortunio di Sofia Goggia da una parte, e le tante discussioni sul tracciato della Vertigine, dall’altra. ...