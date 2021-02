Roma | accoltellato per aver chiesto a due ragazzi di indossare la mascherina

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “Mettetevi le mascherine, siamo su un autobus”, è la frase che ha scatenato l’ira dell’uomo che ha deciso di dare una coltellata alla gamba destra di un ragazzo di 31 anni., il giorno di San Valentino, linea 314 dell’Atac, la municipalizza della Capitale. È pomeriggio, in zona Collatina salgono sul bus una coppia, un ragazzo e una ragazza. Ma senza, senza alcun dispositivo di protezione individuale, con bocca a naso completamente scoperti. Quindi un uomo chiede loro di coprirsi o di scendere, perché -dice giustamente- “siamo su un autobus”. Ma i due non la prendono bene, e lui prima pronuncia qualche insulto, poi afferra il coltello che ha in tasca e colpisce il 31enne alla gamba destra. Un colpo ben piazzato, senza indugiare, poi in fretta e furia scendono dal bus e scappano. Il 31enneno cade a terra e perde molto ...

