Puglia, concorso infermieri da oggi: 566 posti, circa 17mila candidati Bari, Fiera del Levante (Di lunedì 15 febbraio 2021) Da oggi a venerdì la Fiera del Levante è sede delle prove di concorso per l'assunzione di 556 infermieri. Sono oltre 17mila i candidati al bando indetto dalla Regione Puglia. I posti a disposizione per ogni Asl: 320 Asl Bari; 44 Asl Bat; 84 Asl Brindisi; 240 Asl Lecce; 91 Asl Foggia; 119 Asl Taranto; 150 policlinico Riuniti di Foggia; 20 policlinico di Bari; 28 Ircc Giovanni Paolo II; 36 Irccs "Saverio De Bellis". Sono dunque 1132 i posti indicati nella delibera regionale: 283 verranno assegnati con le procedure di mobilità regionale, altrettanti con mobilità interregionale e appunto i restanti 566 con il concorso pubblico.

