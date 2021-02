Prada Cup | Luna Rossa si concede un giorno di riposo “I grinder se lo meritano” | 4-0 contro Ineos

(Di lunedì 15 febbraio 2021)ha travoltoUk nel primo weekend della Finale dellaCup. L’equipaggio italiano ha dominato le quattro regate andate in scena nalla baia di Auckland (Nuova Zelanda) e ora è a metà dell’opera: servono altri tre successi per chiudere la praticai britannici, alzare al cielo il trofeo e accedere al match raceTeam New Zealand per la conquista della America’s Cup. I ragazzi di Max Sirena sono stati perfetti nel Golfo di Hauraki, dominando sotto ogni punto di vista: eccezionali in partenza, fenomenali nella gestione della virata, ottimi nella lettura del campo di regata, abili in tutte le condizioni di vento. Ben Ainslie e compagni sono stati annichiliti dall’onda d’urto di TeamPirelli, impeccabile anche nella gestione delle ultime ...

Eurosport_IT : ?@lunarossa? è uno spettacolo! Altre due vittorie su Team Ineos UK nella seconda giornata di finali di Prada Cup.… - pisto_gol : Vedo #LunaRossa volare sul mare di Auckland nella finale della Prada Cup, e non posso dimenticare Azzurra, e un via… - Agenzia_Italia : Luna Rossa vince le prime due regate della Prada Cup, 2-0 sugli inglesi - LucaStanisci : Calendario Prada Cup, cambia il programma! Cancellate le regate di mercoledì: scenari e cosa è successo – OA Sport - infoitsport : VIDEO Prada Cup, il rientro festante di Luna Rossa alla base dopo il 4-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Prada Cup

"Ci vogliono sette vittorie per vincere lae noi siamo a quattro: dobbiamo stare attenti a non pensare troppo ai punti, rimanere concentrati e regatare in modo attento fino alla fine. Non c'è grande differenza fra le barche e vincerà ..."Ci vogliono sette vittorie per vincere lae noi siamo a quattro: dobbiamo stare attenti a non pensare troppo ai punti, rimanere concentrati e regatare in modo attento fino alla fine. Non c'è grande differenza fra le barche e vincerà ...In Australia Luna Rossa 4 a 0 contro gli inglesi di Ineos. Vince la Prada Cup chi arriva prima a 7. Nelle acque di Auckland “Il team italiano sta incantando il mondo”. La buona notizia di oggi, mentre ...Luna Rossa ha travolto Ineos Uk nel primo weekend della Finale della Prada Cup. L'equipaggio italiano ha dominato le quattro regate andate in scena nalla baia di Auckland (Nuova Zelanda) e ora è a met ...