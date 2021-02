Portogallo, calciatore soffia il naso sull’avversario e viene espulso (con video) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il giocatore Ricardão Santos, di Lourinhanense, si è soffiato il naso contro Ricardo Isabelinha, del Caldas. L'arbitro lo ha espulso per inosservanza delle regole Covid. Il video è diventato virale sui social media. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il giocatore Ricardão Santos, di Lourinhanense, si èto ilcontro Ricardo Isabelinha, del Caldas. L'arbitro lo haper inosservanza delle regole Covid. Ilè diventato virale sui social media. ITA Sport Press.

