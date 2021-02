Piste da sci, chiusura degli impianti fino a marzo: gestori in protesta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le Piste da sci restano chiuse, almeno fino al 5 marzo. Questa la linea del Governo in accordo con il Cts. I gestori non ci stanno e chiedono più flessibilità incassando il favore della Lega e di alcuni governatori. La stagione sciistica slitta ancora. Nuovo stop fino al 5 marzo, così ha deciso il Ministro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 15 febbraio 2021) Leda sci restano chiuse, almenoal 5. Questa la linea del Governo in accordo con il Cts. Inon ci stanno e chiedono più flessibilità incassando il favore della Lega e di alcuni governatori. La stagione sciistica slitta ancora. Nuovo stopal 5, così ha deciso il Ministro L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

