Ngozi Okonjo-Iweala nuova direttrice generale della Wto

(Di lunedì 15 febbraio 2021) . E’ la prima donna africana a ricoprire questo ruolo. ROMA –laWto. L’organizzazione mondiale del commercio ha nominato l’ex ministra delle FinanzeNigeria come numero uno al termine di una sessione speciale del Consiglio. “I membriWto – si legge in una nota, riportata dall’Ansa – hanno appena deciso di nominare la dottoressaprossimaWto. Diventerà la prima donna e la prima africana alla guida dell’organizzazione. Entrerà in carica il primo marzo e il suo mandato, rinnovabile, scadrà il 31 ...

repubblica : Wto, Ngozi Okonjo-Iweala nuova direttrice generale. La prima donna alla guida dell'Organizzazione Mondiale del Comm… - Tg3web : L'economista Ngozi Okonjo-Iweala, nigeriana, è la prima donna e la prima africana a capo della WTO, l'Organizzazion… - GiovanniRota52 : RT @fam_cristiana: Da oggi l'economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala è ufficialmente alla guida dell'Organizzazione Mondiale del commercio… - AngiolinaRuta : RT @RaiNews: La vita di #Ngozi Okonjo-Iweala è piena di numeri e primati #ngoziokonjoiweala #WTO - Carmela_oltre : RT @Tg3web: L'economista Ngozi Okonjo-Iweala, nigeriana, è la prima donna e la prima africana a capo della WTO, l'Organizzazione mondiale d… -

Bruxelles, 15 feb 18:50 - Gli eurodeputati Bernd Lange e Sven Simon accolgono con favore la nomina di- Iweala come nuovo direttore generale dell'Organizzazione...Brasilia, 15 feb 18:51 - Il governo del Brasile si è congratulato con gli altri paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio per l'elezione di- Iweala alla carica di direttore generale, avvenuta nel corso della riunione virtuale straordinaria del Consiglio generale tenutasi oggi, 15 febbraio 2021.- Iweala, cittadina ...(Teleborsa) - La ex ministra dell'Economia nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala è stata nominata Direttrice generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) dal Consiglio generale. Si tratta della p ...Già dirigente della Banca mondiale nonché ministro delle Finanze del suo Paese di origine, 66 anni, Okonjo-Iweala è il primo direttore generale del Wto donna e di origine africana. La nomina, per cons ...