Nel Lazio al via il 22 febbraio la vaccinazione per il personale scolastico (Di lunedì 15 febbraio 2021) Partiranno lunedì le vaccinazioni anti-Covid del personale della scuola under 55 nel Lazio. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, a margine dell’avvio delle vaccinazioni degli over 80 nella caserma Magnasco a Roma. “Il 18 partiranno le prenotazioni on line per la fascia d’età 55-45 del corpo docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università pubbliche e private - ha detto l’assessore - Le vaccinazioni partiranno lunedì 22 febbraio”. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Partiranno lunedì le vaccinazioni anti-Covid deldella scuola under 55 nel. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, a margine dell’avvio delle vaccinazioni degli over 80 nella caserma Magnasco a Roma. “Il 18 partiranno le prenotazioni on line per la fascia d’età 55-45 del corpo docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università pubbliche e private - ha detto l’assessore - Le vaccinazioni partiranno lunedì 22”.

