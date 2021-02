Lockdown, Pregliasco dice no: "Si provi a rivedere parametri chiusure" (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - All'Italia serve un Lockdown totale subito, come suggerito da Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza? "Da un punto di vista scientifico sono d'accordo con Ricciardi", rispetto al fatto che una chiusura drastica di 3-4 settimane fermerebbe sul nascere la 'rimonta' di Sars-CoV-2. "Credo però che un Lockdown totale sia difficile da proporre dal punto di vista dell'opportunità politica e del disagio e della ribellione sociale che si rischierebbe". E' la visione del virologo dell'università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, che dice la sua nel "Le persone - ammette Pregliasco, parlando con l'Adnkronos Salute - sono provate dalla lunga maratona" di chiusure a zone e aperture a scatti, "a cui il virus ha costretto tutti noi. I ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - All'Italia serve untotale subito, come suggerito da Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza? "Da un punto di vista scientifico sono d'accordo con Ricciardi", rispetto al fatto che una chiusura drastica di 3-4 settimane fermerebbe sul nascere la 'rimonta' di Sars-CoV-2. "Credo però che untotale sia difficile da proporre dal punto di vista dell'opportunità politica e del disagio e della ribellione sociale che si rischierebbe". E' la visione del virologo dell'università degli Studi di Milano Fabrizio, chela sua nel "Le persone - ammette, parlando con l'Adnkronos Salute - sono provate dalla lunga maratona" dia zone e aperture a scatti, "a cui il virus ha costretto tutti noi. I ...

Adnkronos : #Lockdown, @preglias dice no: 'Si provi a rivedere parametri chiusure' - messveneto : Il lockdown divide i virologi, Pregliasco: “Adesso no, si provi a rivedere i parametri”: Il virologo: «Da un punto … - TV7Benevento : Lockdown, Pregliasco dice no: 'Si provi a rivedere parametri chiusure'... - AndFranchini : RT @AndFranchini: #Covid, avanza il partito del #lockdown. Le varianti fanno paura 'Bisogna chiudere tutto', 'misura barbara': i virologi s… - AndFranchini : #Covid, avanza il partito del #lockdown. Le varianti fanno paura 'Bisogna chiudere tutto', 'misura barbara': i viro… -