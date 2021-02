Isola dei Famosi: Amedeo Goria non passa i controlli medici e viene respinto dal reality (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’Isola dei Famosi già si intravede all’orizzonte, ma ancora permangono delle incertezze sul cast dei naufraghi che sbarcheranno in Honduras. Una manciata di settimane ci separa dall’approdo degli Isolani che, ricordiamolo, fino ad oggi erano i seguenti: Giovanni Ciacci Amedeo Goria Paul Gascoigne Brando Giorgi Elisa Isoardi Vera Gemma un Visconte top secret Akash Kumar Fariba (madre di Giulia Salemi) Clemente Russo il cromatologo Lanzo Angela Melillo Valentina Persia C’è però stato un avvicendamento dell’ultima ora: Amedeo Goria, comparso ultimamente in collegamento al Grande Fratello Vip, non prenderà più parte all’Isola dei Famosi a causa del mancato superamento di alcuni test medici che valutano lo stato ... Leggi su trendit (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’deigià si intravede all’orizzonte, ma ancora permangono delle incertezze sul cast dei naufraghi che sbarcheranno in Honduras. Una manciata di settimane ci separa dall’approdo deglini che, ricordiamolo, fino ad oggi erano i seguenti: Giovanni CiacciPaul Gascoigne Brando Giorgi Elisa Isoardi Vera Gemma un Visconte top secret Akash Kumar Fariba (madre di Giulia Salemi) Clemente Russo il cromatologo Lanzo Angela Melillo Valentina Persia C’è però stato un avvicendamento dell’ultima ora:, comparso ultimamente in collegamento al Grande Fratello Vip, non prenderà più parte all’deia causa del mancato superamento di alcuni testche valutano lo stato ...

