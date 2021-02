Impianti chiusi | gestori infuriati | “Non c’è rispetto Che arrivino i ristori”

GiovanniToti : Ci risiamo! Il Cts a 24 ore dalla riapertura degli impianti sciistici rimette tutto in discussione. Dopo la beffa d… - MediasetTgcom24 : Impianti sci chiusi, Bonaccini: 'Stupore e sconcerto' #coronavirus - repubblica : Speranza firma l'ordinanza anti sci: impianti chiusi fino al 5 marzo - 539th : @fo1984 @giorgiogilestro Penso che si potrebbe fare solo con: -baite e rifugi chiusi -ristoranti ed alberghi chiusi… - GmTafalia66 : RT @LeoWh1te_: L'insulso ministro #Speranza tiene chiusi gli impianti da sci fino al 5 marzo, praticamente ha distrutto il nostro paese nel… -

In particolare, il Cts ritiene che "non ci sono più le condizioni per riaprire glidi sci" e ha demandato la decisione "alla politica". "Il Governo si impegna a compensare al più presto gli ......deglidi risalita in Piemonte, parla di 'illusione continua' , di 'follia', di 'migliaia e migliaia di biglietti già venduti on line' e che qualcuno dovrà pur rimborsare. 'Siamo stati...I ministri del Carroccio vogliono cacciare i tecnici scelti da Conte. Giorgetti: "Subito i ristori, ma 4,5 miliardi non bastano". Anche le Regioni non ci stanno. Bonaccini: sconcertato. Gli operatori: ...La conferenza delle Regioni: "Una mazzata all'ultimo secondo". Gli operatori: siamo in ginocchio, migliaia di prenotazioni buttate. E per il governo la partenza è subito in salita: "La montagna merita ...