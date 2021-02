Il sondaggio politico di lunedì 15 febbraio 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Netto favore per il nuovo governo Draghi tra gli elettori di Pd, M5s e Lega. Se si andasse alle urne tutti i grandi partiti sarebbero in calo, tranne Forza Italia Leggi su tg.la7 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Netto favore per il nuovo governo Draghi tra gli elettori di Pd, M5s e Lega. Se si andasse alle urne tutti i grandi partiti sarebbero in calo, tranne Forza Italia

