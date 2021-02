GF Vip: Rosalinda ha preso la sua decisione (Di lunedì 15 febbraio 2021) San Valentino ha mostrato ancora una volta il legame che si sta creando tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Un rapporto complicato anche per via del suo fidanzato, che sta ancora aspettando l’attrice fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Intanto Rosalinda ha confessato a Samantha De Grenet di aver preso la sua decisione… La giornata di San Valentino ha lasciato di buon umore tutti i Vip della Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 15 febbraio 2021) San Valentino ha mostrato ancora una volta il legame che si sta creando traCannavò e Andrea Zenga. Un rapporto complicato anche per via del suo fidanzato, che sta ancora aspettando l’attrice fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Intantoha confessato a Samantha De Grenet di averla sua… La giornata di San Valentino ha lasciato di buon umore tutti i Vip della Articolo completo: dal blog SoloDonna

zorpiners : RT @peularis: Ci pensate che Tommaso ha 1,3 milioni di followers su Instagram, mezzo mondo vip italiano del web che fa appelli per far vota… - leoaneli : RT @peularis: Ci pensate che Tommaso ha 1,3 milioni di followers su Instagram, mezzo mondo vip italiano del web che fa appelli per far vota… - CaldaruloAngela : RT @peularis: Ci pensate che Tommaso ha 1,3 milioni di followers su Instagram, mezzo mondo vip italiano del web che fa appelli per far vota… - _goodvibes_17 : RT @peularis: Ci pensate che Tommaso ha 1,3 milioni di followers su Instagram, mezzo mondo vip italiano del web che fa appelli per far vota… - reservequestion : RT @peularis: Ci pensate che Tommaso ha 1,3 milioni di followers su Instagram, mezzo mondo vip italiano del web che fa appelli per far vota… -