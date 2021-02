Gf Vip, Dayane Mello confessa di essersi innamorata di una persona nella casa (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo aver ammesso di essere innamorata di qualcuno al Grande Fratello Vip 2020, Dayane Mello ha poi continuato: “Io sono una persona molto timida. Quando sono innamorata mi confondo, divento nervosa, divento una bambina. Però creo tutto nel mio cervello purtroppo e non riesco ad andare oltre. Io creo l’amore dove non c’è. Perché sono qua oggi? Chi lo sa… io credo nel destino!”. E allora di chi si tratta? Con chi l’abbiamo vista un po’ bambina e nervosa? Inutile dire che il pensiero vola ancora a Rosalinda Cannavò anche se tra gli uomini, oltre ad Oppini, potrebbe essere Mario Ermito il fortunato. Quando scopriremo la verità? E alla fine sembra proprio che Dayane Mello abbia presa una sbandata per qualcuno che condivide la casa con lei (o ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dopo aver ammesso di esseredi qualcuno al Grande Fratello Vip 2020,ha poi continuato: “Io sono unamolto timida. Quando sonomi confondo, divento nervosa, divento una bambina. Però creo tutto nel mio cervello purtroppo e non riesco ad andare oltre. Io creo l’amore dove non c’è. Perché sono qua oggi? Chi lo sa… io credo nel destino!”. E allora di chi si tratta? Con chi l’abbiamo vista un po’ bambina e nervosa? Inutile dire che il pensiero vola ancora a Rosalinda Cannavò anche se tra gli uomini, oltre ad Oppini, potrebbe essere Mario Ermito il fortunato. Quando scopriremo la verità? E alla fine sembra proprio cheabbia presa una sbandata per qualcuno che condivide lacon lei (o ...

fanpage : Una bellissima sorpresa per Dayane, il fratello Juliano la conforta in collegamento al #Gfvip - elfinocurioso : Parlano ora di temp-mail con Tommaso e quando c'era Dayane nessuno che ne parlava mai? #tzvip #sovip #gfvip… - itshoranswagx : Ma quelli del tz vip pensano davvero che se anche Dayane un giorno decidesse di non stare più con i nostri noi vote… - mentalba25 : @ludovic26056712 @vip_erella L’alleanxa non crolla tranquille ... al di la’ di Dayane A NOI PIACIONO LORO 3 ?? - vip_erella : Mi uscite il video di dayane che dice a Tommaso dell’avis? #tzvip #sovip -