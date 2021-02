Francesco Baccini contro Guenda e la Ruta: “Ci campano col gossip” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Affondo sui social di Francesco Baccini contro Guenda Goria e la madre Maria Teresa Ruta: “Ci campano col gossip”. (screenshot video)Non ci sta Francesco Baccini, il cantautore ligure al centro del Ruta-gate: dopo aver partecipato ad alcune trasmissioni televisive per spiegare quello che ci sarebbe stato tra lei e Maria Teresa Ruta, ieri si è consumato l’ultimo atto. Nel salotto di Live Non è la D’Urso, lui ha provato a chiarire tutto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Francesco Baccini, chi è e che fine ha fatto il cantante Si è arrivati quasi allo scontro con Guenda Goria e lui ha minacciato di lasciare lo ... Leggi su ck12 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Affondo sui social diGoria e la madre Maria Teresa: “Cicol”. (screenshot video)Non ci sta, il cantautore ligure al centro del-gate: dopo aver partecipato ad alcune trasmissioni televisive per spiegare quello che ci sarebbe stato tra lei e Maria Teresa, ieri si è consumato l’ultimo atto. Nel salotto di Live Non è la D’Urso, lui ha provato a chiarire tutto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>, chi è e che fine ha fatto il cantante Si è arrivati quasi allo sconGoria e lui ha minacciato di lasciare lo ...

SURINOMO : RT @carotelevip: Francesco Baccini: 'Non voglio gossip nella mia vita'. E vai ospite di Barbara D'Urso? Chissà perché mi viene in mente il… - GammaStereoRoma : Sergio Caputo - Francesco Baccini - Non fidarti di me - DerniLaura : Bella interpretazione Francesco! @francescobaccin #FrancescoBaccini #musica Francesco Baccini -'Ho voglia di inna… - infoitcultura : Guenda Goria stronca Francesco Baccini a Live: lui vuole lasciare lo studio - infoitcultura : Live Non è la D'Urso, Francesco Baccini minacciadi abbandonare lo studio -