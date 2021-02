Fedez e Francesca Michielin: “Il Festival una boccata d’ossigeno” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “L’Eurovision? Non riesco a pensare oltre le prime due settimane di Marzo”: così Fedez, all’esordio a Sanremo con Francesca Michielin e la promessa hit “Chiamami per nome” Non c’è due senza tre: Fedez e Francesca Michielin scelgono il palco di Sanremo 2021 per consacrarsi a coppia di fatto della musica italiana contemporanea e lo fanno con una canzone, Chiamami per nome, che promettono essere molto diversa dalle loro precedenti hit multiplatino, Cigno Nero e Magnifico. “I nostri pezzi precedenti”, racconta il rapper prossimo alla seconda paternità, “avevano una struttura molto classica, con un’alternanza tra le mie barre e i ritornelli di Franci, qui invece abbiamo sperimentato di più, e interagiamo anche di più”. “C’è senz’altro un’evoluzione, una maggiore consapevolezza”, ... Leggi su zon (Di lunedì 15 febbraio 2021) “L’Eurovision? Non riesco a pensare oltre le prime due settimane di Marzo”: così, all’esordio a Sanremo cone la promessa hit “Chiamami per nome” Non c’è due senza tre:scelgono il palco di Sanremo 2021 per consacrarsi a coppia di fatto della musica italiana contemporanea e lo fanno con una canzone, Chiamami per nome, che promettono essere molto diversa dalle loro precedenti hit multiplatino, Cigno Nero e Magnifico. “I nostri pezzi precedenti”, racconta il rapper prossimo alla seconda paternità, “avevano una struttura molto classica, con un’alternanza tra le mie barre e i ritornelli di Franci, qui invece abbiamo sperimentato di più, e interagiamo anche di più”. “C’è senz’altro un’evoluzione, una maggiore consapevolezza”, ...

