Fabio Capello lancia una bordata a Zlatan Ibrahimovic: “non ha rispetto” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Zlatan Ibrahimovic sta disputando una stagione molto importante, ma la decisione dello svedese di partecipare all’edizione di Sanremo non è andata giù all’ex allenatore Fabio Capello. Il Milan è reduce dalla bruttissima sconfitta contro lo Spezia, ko che rischia di complicare ulteriormente la corsa scudetto, lo scontro della prossima giornata proprio contro i nerazzurri chiarirà meglio gli obiettivi della squadra di Stefano Pioli. Lo svedese non è riuscito a fare la differenza contro l’11 di Italiano, è stata una prestazione anonima per Ibrahimovic. L’ex Inter e Juventus continua a far discutere anche fuori dal campo, in particolar modo non sono mancate le frecciate di Fabio Capello. Capello contro Ibrahimovic Foto di Matteo Bazzi / ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 15 febbraio 2021)sta disputando una stagione molto importante, ma la decisione dello svedese di partecipare all’edizione di Sanremo non è andata giù all’ex allenatore. Il Milan è reduce dalla bruttissima sconfitta contro lo Spezia, ko che rischia di complicare ulteriormente la corsa scudetto, lo scontro della prossima giornata proprio contro i nerazzurri chiarirà meglio gli obiettivi della squadra di Stefano Pioli. Lo svedese non è riuscito a fare la differenza contro l’11 di Italiano, è stata una prestazione anonima per. L’ex Inter e Juventus continua a far discutere anche fuori dal campo, in particolar modo non sono mancate le frecciate dicontroFoto di Matteo Bazzi / ...

infoitsport : Fabio Capello: 'Quest'anno non ho visto nessuno giocare bene come lo Spezia' - OperaFisista : Ciò che dice Fabio Capello è esattamente ciò che penso io: si è professionisti con impegni precisi per cui si è pag… - sportli26181512 : Capello: 'Non avrei mandato Ibra a Sanremo, vieni pagato dal club e devi avere rispetto': Presente nello studio di… - peterkama : Fabio Capello stravede per lo Spezia di Italiano: 'E' la squadra che gioca meglio in Italia' - francof61060455 : RT @Spezia_1906: ?? Don Fabio elogia lo #Spezia ?? 'Una partita da far vedere e rivedere' -