Dalma Maradona positiva al Covid

Ultime Notizie dalla rete : Dalma Maradona

Leggo.it

L'annuncio alla radio. 'Ho il Covid ma sto bene'., 34 anni, primogenita del campione morto il 25 novembre in seguito a un arresto cardiocircolatorio, è intervenuta a 'Un dia perfecto'. 'Sono in isolamento, come sintomo ho soltanto ...L'annuncio alla radio. 'Ho il Covid ma sto bene'., 34 anni, primogenita del campione morto il 25 novembre in seguito a un arresto cardiocircolatorio, è intervenuta a 'Un dia perfecto'. 'Sono in isolamento, come sintomo ho soltanto ...Dalma Maradona, la figlia del Pibe de Oro, è risultata positiva al Covid19. L’annuncio è stato fatto alla radio. « Ho il Covid ma sto bene » ha detto la figlia del campion argentino. La 34enne primoge ...L'annuncio alla radio. «Ho il Covid ma sto bene». Dalma Maradona, 34 anni, primogenita del campione morto il 25 novembre in seguito a un arresto cardiocircolatorio, ...