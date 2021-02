Dagli allevamenti ai cracker: le startup italiane scommettono sugli insetti da mangiare (Di lunedì 15 febbraio 2021) Vi ricordate le notti estive con il canto dei grilli? Ecco, immaginate per un momento se quei simpatici insetti che scandiscono le nostre memorie estive diventassero ingredienti per snack e salatini. Consumati da millenni in Oriente, Oceania e in Africa, gli insetti sono al centro di una rivoluzione culinaria che sta arrivando anche in Europa grazie alla direttiva sul novel food che da un paio d’anni ne regolamenta l’introduzione sul mercato comune, a patto che arrivino da allevamenti sicuri e siano varietà tradizionalmente consumate in alcuni Paesi del mondo. Per quanto l’idea di mangiare insetti possa non convincere tutti di primo acchito, l’esperienza insegna che è possibile cambiare le nostre abitudini alimentari. Solo nei mesi della pandemia il consumo di carne crollato del 30% (con una stima ... Leggi su wired (Di lunedì 15 febbraio 2021) Vi ricordate le notti estive con il canto dei grilli? Ecco, immaginate per un momento se quei simpaticiche scandiscono le nostre memorie estive diventassero ingredienti per snack e salatini. Consumati da millenni in Oriente, Oceania e in Africa, glisono al centro di una rivoluzione culinaria che sta arrivando anche in Europa grazie alla direttiva sul novel food che da un paio d’anni ne regolamenta l’introduzione sul mercato comune, a patto che arrivino dasicuri e siano varietà tradizionalmente consumate in alcuni Paesi del mondo. Per quanto l’idea dipossa non convincere tutti di primo acchito, l’esperienza insegna che è possibile cambiare le nostre abitudini alimentari. Solo nei mesi della pandemia il consumo di carne crollato del 30% (con una stima ...

