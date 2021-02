Covid, niente sci fino al 5 marzo: protestano Lega e regioni. Operatori chiedono ristori (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza di stop a poche ore dalla riapertura degli impianti. Le associazioni di categoria contestano la decisione. E tra i gestori c'è chi apre lo stesso. Nel provvedimento il governo promette compensazioni per gli Operatori, pressing della Lega: "Forse serviranno più di 4,5 miliardi". Insorgono i governatori: Bonaccini esprime "stupore e sconcerto, anche a nome delle altre regioni" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza di stop a poche ore dalla riapertura degli impianti. Le associazioni di categoria contestano la decisione. E tra i gestori c'è chi apre lo stesso. Nel provvedimento il governo promette compensazioni per gli, pressing della: "Forse serviranno più di 4,5 miliardi". Insorgono i governatori: Bonaccini esprime "stupore e sconcerto, anche a nome delle altre

