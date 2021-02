Covid, il virologo Crisanti: 'Un lockdown per fermare le varianti, zone rosse sono morbide' (Di lunedì 15 febbraio 2021) commenta Il virologo Andrea Crisanti , di fronte al diffondersi delle varianti del Covid , lancia l'allarme. 'Bisognava fare il lockdown a dicembre mentre ora siamo nei guai'. La soluzione sarebbe 'un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 febbraio 2021) commenta IlAndrea, di fronte al diffondersi delledel, lancia l'allarme. 'Bisognava fare ila dicembre mentre ora siamo nei guai'. La soluzione sarebbe 'un ...

RCN_101 : Covid, il virologo Crisanti: 'Un lockdown per fermare le varianti, zone rosse sono morbide' - mimich58 : RT @MediasetTgcom24: Covid, il virologo Crisanti: 'Con le varianti serve lockdown come a Codogno' #AndreaCrisanti - AliceSavelli : RT @MediasetTgcom24: Covid, il virologo Crisanti: 'Con le varianti serve lockdown come a Codogno' #AndreaCrisanti - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, il virologo Crisanti: 'Con le varianti serve lockdown come a Codogno' #AndreaCrisanti - MediasetTgcom24 : Covid, il virologo Crisanti: 'Con le varianti serve lockdown come a Codogno' #AndreaCrisanti… -