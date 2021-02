Covid, il Cts irritato dall’uscita di Ricciardi sul lockdown: se non riesce a farsi ascoltare da Speranza si dimetta – Il retroscena (Di lunedì 15 febbraio 2021) «Prima di sparare sul Cts, Salvini dovrebbe capire che Ricciardi non fa parte del Comitato». C’è irritazione tra gli esperti del Comitato tecnico scientifico nazionale dopo la polemica fra Matteo Salvini e il consigliere del Ministero della Salute Walter Ricciardi. Le affermazioni di Ricciardi sulla necessità di un lockdown nazionale contro il Covid hanno innescato la reazione del segretario della Lega, che lo ha accusato, insieme a tutti gli esperti del governo, di «terrorizzare gli italiani a giorni alterni». Ma il consigliere non parla per tutti: solo per sé e per il Ministero che rappresenta. Chiedendo il confinamento duro, Ricciardi prende di fatto le distanze dall’operato e dalle scelte di Roberto Speranza, ministro che lui stesso consiglia. Un atteggiamento ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 febbraio 2021) «Prima di sparare sul Cts, Salvini dovrebbe capire chenon fa parte del Comitato». C’è irritazione tra gli esperti del Comitato tecnico scientifico nazionale dopo la polemica fra Matteo Salvini e il consigliere del Ministero della Salute Walter. Le affermazioni disulla necessità di unnazionale contro ilhanno innescato la reazione del segretario della Lega, che lo ha accusato, insieme a tutti gli esperti del governo, di «terrorizzare gli italiani a giorni alterni». Ma il consigliere non parla per tutti: solo per sé e per il Ministero che rappresenta. Chiedendo il confinamento duro,prende di fatto le distanze dall’operato e dalle scelte di Roberto, ministro che lui stesso consiglia. Un atteggiamento ...

