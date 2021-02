Cortina 2021, via con gli slalom. Si parte con il parallelo, una gara che ha fatto storia (Di lunedì 15 febbraio 2021) Cortina 2021, Mondiali di sci alpino – Un martedì parallelo: i Mondiali di sci alpino 2021 mettono in menù le gare più giovani. Martedì 16 tocca ad un debutto con lo slalom parallelo (Dirette Tv dalle 14) che, per la prima volta, si disputa in un Mondiale, dopo essersi fatto strada in coppa del Mondo pur con diversi format. Mercoledì 17 il Team Event, la gara del parallelo a squadre. Entrambe assegnano una medaglia e raccontano di come lo sci possa anche diventare uno sport di squadra. In verità la storia dello sci alpino è già stata costellata di paralleli. Quello più fatidico per l’Italia si disputò il 23 marzo 1975 in val Gardena, ad Ortisei. Ma, a quasi 46 anni, il ricordo di quella discesa in tandem fra Gustav ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 15 febbraio 2021), Mondiali di sci alpino – Un martedì: i Mondiali di sci alpinomettono in menù le gare più giovani. Martedì 16 tocca ad un debutto con lo(Dirette Tv dalle 14) che, per la prima volta, si disputa in un Mondiale, dopo essersistrada in coppa del Mondo pur con diversi format. Mercoledì 17 il Team Event, ladela squadre. Entrambe assegnano una medaglia e raccontano di come lo sci possa anche diventare uno sport di squadra. In verità ladello sci alpino è già stata costellata di paralleli. Quello più fatidico per l’Italia si disputò il 23 marzo 1975 in val Gardena, ad Ortisei. Ma, a quasi 46 anni, il ricordo di quella discesa in tandem fra Gustav ...

