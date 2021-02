Calciomercato Juventus | Ancelotti fa la spesa a Torino | nel mirino due giocatori bianconeri

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Alla luce della terza sconfitta in campionato, in casaora si attendono solamente i prossimi risultati per definire l’andamento di una stagione non particolarmente brillante fino a questo momento. La Vecchia Signora è evidentemente una squadra in costruzione, alla ricerca di un’identità insieme ad un allenatore inesperto, come Andrea Pirlo, che sta cercando di imparare a sue spese. Al termine dell’annata, i dirigenti dellatireranno le somme, in modo tale da capire anche qualipotrebbero lasciaresenza troppi rimpianti. Adrien Rabiot, centrocampista dellasu Rabiot e Ramsey: maxi plusvalenza in arrivo? Operare sul frontesarà particolarmente ...

infoitsport : Calciomercato Juventus, Pirlo a rischio? Gira una voce clamorosa - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Calciomercato: il retroscena #Kulusevski. #Cagliari, #ManchesterUnited e non solo. La trattativa che lo ha portato alla #Juv… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Juventus Women, pista svedese per Sembrant -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

CalcioMercato.it

Commenta per primo Alvaro Morata , attaccante della, era partito benissimo nella sua nuova esperienza in bianconero, mentre sta trovando difficoltà nell'ultimo periodo. E, come scrive fichajes.net , in casa Atletico Madrid la dirigenza è ...La? Sì, a Parigi sto facendo molto bene, siamo un gruppo magnifico, tutti mi hanno accolto bene, lo staff mi ha seguito tutti i giorni per migliorarmi al 100%. Non è dimenticata, la Juve, ...Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto in diretta ai microfoni di Tmw Radio. Le riflessioni cominciano da Dybala, punzecchiato da Pirlo nel pre-partita: "Fino ad adesso non ha fatto niente, anche ...Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto in diretta ai microfoni di Tmw Radio. Le riflessioni cominciano da Dybala, punzecchiato da Pirlo nel pre-partita: "Fino ad adesso non ha fatto niente, anche ...