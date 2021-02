Beppe Sala dice che l’assenza di donne ministre del Pd «è una delusione» (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un anno fa Beppe Sala, sindaco di Milano, chiese un «governo dei migliori». Oggi, sul neo governo Draghi in un’intervista al Corriere dice: «Vedo alcune cose positive. Ci sono competenze-chiave tra i tecnici portati a bordo. In alcuni ruoli decisivi ci sono persone molto capaci». Come «Cartabia, Giovannini, Franco, Colao. E sono contento per Maria Cristina Messa, ex rettrice di un’università milanese». Poi ci sono i politici. E soprattutto, dice, c’è «troppa differenza tra uomini e donne». E «ritengo che sia più colpa dei partiti che di Draghi». A partire dal Partito democratico che schiera tre uomini su tre, quattro su quattro con LeU. Cosa che ha provocato le critiche delle donne Dem. «E hanno ragione», dice Sala. «Arrabbiarsi è giusto. È una ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Un anno fa, sindaco di Milano, chiese un «governo dei migliori». Oggi, sul neo governo Draghi in un’intervista al Corriere: «Vedo alcune cose positive. Ci sono competenze-chiave tra i tecnici portati a bordo. In alcuni ruoli decisivi ci sono persone molto capaci». Come «Cartabia, Giovannini, Franco, Colao. E sono contento per Maria Cristina Messa, ex rettrice di un’università milanese». Poi ci sono i politici. E soprattutto,, c’è «troppa differenza tra uomini e». E «ritengo che sia più colpa dei partiti che di Draghi». A partire dal Partito democratico che schiera tre uomini su tre, quattro su quattro con LeU. Cosa che ha provocato le critiche delleDem. «E hanno ragione»,. «Arrabbiarsi è giusto. È una ...

