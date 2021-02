Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 febbraio 2021)DEL 14 FEBBRAIOORE 18:20 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE UN INCINDENTE IN CARREGGIATA INTERNA CREA CODE TRA APPIA AD AREATINA. IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE ABBIAMO CODE DA VIA GIORDANO E VIA WOLF FERRARI IN DIREZIONESULLA A24TERAMO PER LAVORI, INCOLONNAMENTO TRA CARSOLI ORSICOLA E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONESPOSTIAMOCI SULLA-FIUMICINO DOVE TROVIAMO DELLE CODE TRA VIA ISACCO NEWTON E LA COLOMBO IN DIREZIONE EUR A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DOVUTO AI LAVORI SUL VIADOTTO DELLA ...