Senza veli | la trasgressione di lady Bonucci | una confessione molto intima | perché lo facevo

Topless, la trasgressione di lady Bonucci: una confessione molto intima, "perché lo facevo" (Di domenica 14 febbraio 2021) A casa di Leonardo Bonucci c'è una seconda star: la moglie, Martina Maccari. Madre presisssima dai tre figli - Matteo, Lorenzo e Matilda - è però attivissima sui social network, dove per esempio su Instagram conta la bellezza di oltre 220mila follower. Parecchie le foto e le story che pubblica Martina, che spesso e volentieri risponde anche alle domande dei fan nelle sue Instagram story. In passato, anche siparietti proprio con il marito Leonardo, difensore della Juventus. E ieri, sabato 13 febbraio, lady Bonucci, rispondendo proprio alle domande dei suoi seguaci, la Maccari si è lasciata un poco andare. Un fan infatti le ha chiesto se ama prendere il sole in Senza veli e lei, candidamente, ha risposto: "Sì, era la mia trasgressione". Nel dettaglio, Marttina Maccari ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) A casa di Leonardoc'è una seconda star: la moglie, Martina Maccari. Madre presisssima dai tre figli - Matteo, Lorenzo e Matilda - è però attivissima sui social network, dove per esempio su Instagram conta la bellezza di oltre 220mila follower. Parecchie le foto e le story che pubblica Martina, che spesso e volentieri risponde anche alle domande dei fan nelle sue Instagram story. In passato, anche siparietti proprio con il marito Leonardo, difensore della Juventus. E ieri, sabato 13 febbraio,, rispondendo proprio alle domande dei suoi seguaci, la Maccari si è lasciata un poco andare. Un fan infatti le ha chiesto se ama prendere il sole ine lei, candidamente, ha risposto: "Sì, era la mia". Nel dettaglio, Marttina Maccari ha ...

DIAVOLE13994496 : @Truciolo_Roll Pure io non sono un esperto.. Infatti sono senza veli ???? - AndreaNoril : @micelimari_1 In rete si trova ancora il suo calendario, quello senza veli È questione di dignità e di mercificazio… - margbonit : @micelimari_1 Ma non faceva la soubrette? 110 e lode in giurisprudenza e faceva la soubrette? Mah. Alle volte baste… - dyetko_28 : RT @vogue_italia: Emily Ratajkowski mostra il pancione in una serie di foto senza veli. Guardate qui ???? - iluzramblers : RT @Marina84632527: @AriannaOlivieri A me è dispiaciuto molto per MTR, ma a mente fredda, tutte le perplessità che avevo avuto gli ultimi g… -

Ultime Notizie dalla rete : Senza veli Verissimo, Jo Squillo apre il suo cuore: 'È ancora un dolore enorme'

La cantante, icona della musica italiana anni '80 e non solo, apre i cassetti più profondi del suo cuore per raccontarsi senza veli. Tantissimi gli argomenti di questa intervista, a cominciare da una ...

Mercedes - AMG GT 73e, ibrida plug - in da 800 CV - FormulaPassion.it

La GT Coupé a quattro porte più potente mai sviluppata dalla divisione AMG di Mercedes è quasi pronta a mostrarsi senza veli. Parliamo della GT 73e , che proprio in questi giorni deve affrontare i consueti test di messa a punto su strade innevate e a temperature rigide. Chiaramente l'idea di Mercedes non è quella ...

IL PRIMO ALBUM DI EFFE C - Esce "Senza veli" dell'artista neritino Porta di Mare Vela, Prada Cup: magica Luna Rossa, vola sul 4-0 con Ineos

Altre due vittorie per Luna Rossa nella finale della Prada Cup, 4-0 su Ineos che ora è quasi spalle al muro. Il Covid blocca il programma di mercoledì e venerdì ...

Trentinara, la piazza in Cilento che "obbliga" le coppie a baciarsi e amarsi

Un cartello che invita le coppie a baciarsi, ad amarsi, mentre si gode di un panorama mozzafiato: si trova sul belvedere di Trentinara, località del Cilento, in provincia di Salerno.

La cantante, icona della musica italiana anni '80 e non solo, apre i cassetti più profondi del suo cuore per raccontarsi. Tantissimi gli argomenti di questa intervista, a cominciare da una ...La GT Coupé a quattro porte più potente mai sviluppata dalla divisione AMG di Mercedes è quasi pronta a mostrarsi. Parliamo della GT 73e , che proprio in questi giorni deve affrontare i consueti test di messa a punto su strade innevate e a temperature rigide. Chiaramente l'idea di Mercedes non è quella ...Altre due vittorie per Luna Rossa nella finale della Prada Cup, 4-0 su Ineos che ora è quasi spalle al muro. Il Covid blocca il programma di mercoledì e venerdì ...Un cartello che invita le coppie a baciarsi, ad amarsi, mentre si gode di un panorama mozzafiato: si trova sul belvedere di Trentinara, località del Cilento, in provincia di Salerno.