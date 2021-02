Scivola a causa del ghiaccio | 60enne precipita per 40 metri | ricoverato

(Di domenica 14 febbraio 2021) Un uomo di circa 60 anni, originario della provincia di Biella, è stato trasportato all’ospedale di Novara dopo essereto in un dirupo per un quarantina die aver riportato politraumi...

Gazzetta del Sud

Dalle prime ricostruzioni, l'uomo stava percorrendo insieme alla moglie il Sentiero dei Preti quando, a causa del ghiaccio presente sul percorso, è scivolato sotto il sentiero, finendo vicino a dei ... Un uomo di circa 60 anni, originario della Valle Cervo, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Novara dopo esser precipitato in un dirupo per un quarantina di metri e aver riportato politraumi.