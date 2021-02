Roma-Udinese | le formazioni ufficiali

(Di domenica 14 febbraio 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, calcio d’inizio alle 12.30 all’Olimpico:(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca.(3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Llorente, Deulofeu. All. Gotti. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Inizia il tour de force della: cinque partite in quattordici giorni. Paulo Fonseca avrà bisogno di tutti, soprattutto di ...30 nella sfida contro l'all'Olimpico. Out Marash Kumbulla, ...Dopo la sconfitta contro la Juventus, laaffronta un'altra bianconera: l'. All'Olimpico i giallorossi hanno la possibilità di controsorpassare la squadra di Pirlo, sconfitta dal Napoli nell'anticipo del sabato. Fonseca conferma ...Dopo la sconfitta contro la Juventus, la Roma affronta un'altra bianconera: l'Udinese. All'Olimpico i giallorossi hanno la possibilità di controsorpassare la squadra ...Queste le formazioni ufficiali di Roma e Udinese che scenderanno in campo alle 12:30 nell'anticipo della domenica valido per la 22^a giornata.