Roma Udinese 2-0 LIVE | De Paul pericoloso su punizione

(Di domenica 14 febbraio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA 57? Dasu– Alto di poco il tentativo su calcio piazzato dell’argentino 31? Gol annullato alla– Bellissima azione dei giallorossi, conclusa con la rete di Pellegrini. Giacomelli però, dopo aver visionato al Var un intervento falloso di Mkhitaryan, ha annullato il gol 25? GOL– Veretout freddissimo dal dischetto, Musso spiazzato 24? Calcio di ...

GassmanGassmann : Roma -Udinese, si gioca ora alle 12.30, un sole che spacca le pietre, tutta l’illuminazione dello stadio accesa... - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Roma *1-0 Udinese *(Veretout 5‘) #SSFootball - Rooob1 : @Giovanni_N0 tutte le volte che c'ho avuto davanti l'udinese ho sempre incrociato le dita, ma semper eh forse je st… - georgerivoli : La telecronaca di PARDO mi fa venire la gastrite ?? Roma-Udinese - PagineRomaniste : 57' - Pericolosa punizione di De Paul che termina di poco alta sopra la traversa. Roma 2-0 Udinese #ASRoma #RomaUdinese -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Udinese

53' - Errore di Veretout a centrocampo che lancia il contropiede dell': Wallace corre verso Pau Lopez ma Cristante è bravissimo nella scelta di tempo e ad allontanare il pericolo 50' - Prima vera occasione per la squadra di Gotti: Deulofeu si presenta in area di ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...Reduce dall'ennesimo ko in un big match, in questo caso contro la Juventus, la Roma di Paulo Fonseca deve provare a riprendere la rincorsa alla Champions League partendo dalla sfida odierna contro l'U ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Roma e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Olimpico”, Roma e Udinese si affro ...