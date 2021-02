Non sarà l’applausometro a dare un giudizio sul governo Conte (di S. Mentana) (Di domenica 14 febbraio 2021) Come sarà ricordato Giuseppe Conte come Presidente del Consiglio e come sarà ricordata la sua gestione dell’emergenza coronavirus sono risposte che ci dirà la storia, e non l’applausometro. Lascia spaesati vedere fior di commentatori mettersi a spaccare il capello in quattro e fare analisi degne della moviola in cui cercano di esaminare l’intensità del consueto applauso tributato dal personale di Palazzo Chigi al premier che lascia l’incarico al suo successore. Eppure Conte, come tutti i suoi predecessori e chiunque verrà dopo di lui, è un essere umano. Come tutti ha commesso errori e fatto scelte giuste. Diversamente dalla maggior parte dei suoi predecessori, tuttavia, si è trovato ad affrontare un momento quanto mai imprevisto e cruciale della storia del nostro Paese, momento che ancora oggi non è ... Leggi su tpi (Di domenica 14 febbraio 2021) Comericordato Giuseppecome Presidente del Consiglio e comericordata la sua gestione dell’emergenza coronavirus sono risposte che ci dirà la storia, e non. Lascia spaesati vedere fior di commentatori mettersi a spaccare il capello in quattro e fare analisi degne della moviola in cui cercano di esaminare l’intensità del consueto applauso tributato dal personale di Palazzo Chigi al premier che lascia l’incarico al suo successore. Eppure, come tutti i suoi predecessori e chiunque verrà dopo di lui, è un essere umano. Come tutti ha commesso errori e fatto scelte giuste. Diversamente dalla maggior parte dei suoi predecessori, tuttavia, si è trovato ad affrontare un momento quanto mai imprevisto e cruciale della storia del nostro Paese, momento che ancora oggi non è ...

Cristiano : Non sarà questa sconfitta ad abatterci! Alziamo la testa e pensiamo alla champions ! ????? #finoallafine - vonderleyen : Congratulazioni a Mario Draghi, nuovo Presidente del Consiglio. La sua esperienza sarà una risorsa straordinaria… - matteosalvinimi : Non ci sono più Conte, Azzolina, Bonafede e Casalino, ma ci sono tre ministri della Lega che da oggi lavoreranno pe… - Eliosbm71 : @GianniJ08 Io non scendo, finché sarà il nostro allenatore. Lo critichero' quando serve per il bene della squadra, ma sempre al suo fianco ?? - MurtasRosalba : RT @FerriCosimo: #Giustizia: non sarà terreno di scontro, la #Ministra #Cartabia farà come il #Governo #Renzi e partirà dalla riforma della… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sarà Morgan/ Clamoroso duetto con Bugo a Sanremo? Intanto su Instagram...

Asia Argento sarà ospite nella puntata di Domenica In di domenica 14 febbraio 2021: tra i vari personaggi di cui ...vetriolo sui social e accuse che il conduttore e direttore artistico del Festival non ...

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: in campo per Roma Udinese!

Il Cagliari di conseguenza avrebbe estremo bisogno di invertire la tendenza, ma per i sardi non sarà facile riuscirci oggi pomeriggio contro l'Atalanta. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini per di ...

