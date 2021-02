orizzontescuola : Nevicata nel Barese, scuole chiuse ad Altamura per lunedì 15 febbraio - sunsxloueh : @icarvsgolden @dearvpatxnce sisi ma ha fatto una nevicata che tra un po’ crollava tutto nell’85 nel 2015 un po’ e poi nel 2018 - iannetts70 : @Giulio_Firenze Marsica ieri nevicata con neve pesante, molto bagnata. Nel carsolano solo sui mille metri. Temperat… - Stefanialove69 : RT @paolozambonardi: @Stefanialove_of L'ultima nevicata nel nostro giardino - giziana67 : @VPrivaci Ma la nevicata che nel 1985 blocco tutta Torino? Ricordo Piazza Carlo Alberto, la neve aveva totalmente s… -

Ultime Notizie dalla rete : Nevicata nel

BrindisiReport

... dove il sole ci batte poco per cui si verifica il fatto che dopo ognisoprattutto il ...rimani oscurato per un servizio utile ed efficiente per cui ti consiglio una cernita più oculata...... non dobbiamo far saltare facilmente i calciatori avversarinostro castello difensivo'. ...ci hanno messo a disposizione il campo altrimenti al Ricci non si sarebbe potuto giocare vista la...Il maltempo e la neve stanno causando diversi disagi nel Sannio e in Irpina. Un errore del navigatore ha causato una brutta avventura per un gruppo di giovani disabili dell’associazione Arcobaleno Onl ...A partire dalla seconda metà della giornata di venerdì la nostra Penisola è stata praticamente nel mirino del freddo siberiano che ha raggiunto quest’oggi la totalità dello stivale. Nevicate a quote m ...