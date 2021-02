Matilde Brandi: “Marco Costantini mi ha lasciata con un sms” (Di domenica 14 febbraio 2021) Marco Costantini è un commercialista romano noto per essere stato l’ex compagno di Matilde Brandi, con la quale ha avuto le due gemelle Aurora e Sofia nel 2006. La coreografa e showgirl sarà tra gli ospiti di oggi della nuova puntata di Domenica Live a partire dalle 17:00 su Canale 5 Nato nel 1964, consegue la laurea in economia ed intraprende la breve carriera di docente per poi dedicarsi all’attività di commercialista, fondando lo studio “Costantini e Partners” nella capitale. Inoltre Marco Costantini ha accresciuto la sua notorietà coprendo incarichi istituzionali di alto rilievo. Matilde Brandi, Marco Costantini e il Grande Fratello Vip Il commercialista e Matilde ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 febbraio 2021)è un commercialista romano noto per essere stato l’ex compagno di, con la quale ha avuto le due gemelle Aurora e Sofia nel 2006. La coreografa e showgirl sarà tra gli ospiti di oggi della nuova puntata di Domenica Live a partire dalle 17:00 su Canale 5 Nato nel 1964, consegue la laurea in economia ed intraprende la breve carriera di docente per poi dedicarsi all’attività di commercialista, fondando lo studio “e Partners” nella capitale. Inoltreha accresciuto la sua notorietà coprendo incarichi istituzionali di alto rilievo.e il Grande Fratello Vip Il commercialista e...

