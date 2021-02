Marco Pantani, 17 anni dal tragico evento che uccise “Il Pirata” (Di domenica 14 febbraio 2021) Marco Pantani, conosciuto anche con il soprannome di Pirata, è stato un ciclista di grande talento che certamente ha spodestato tutti i record per quanto riguarda le performance in montagna, con una particolare abilità negli scatti e nelle discese. Purtroppo, però, la sua vita si è spenta troppo presto. Infatti, all’età di soli 34 anni, e precisamente il 14 febbraio 2004, fu trovato morto a Rimini in una camera del Residence “Le Rose”. Un personaggio che tutti gli italiani avevano imparato a conoscere e ad ammirare per le sue incredibili doti atletiche. Difficile dimenticare quel giorno colmo di dolore sia per gli amici e parenti stretti del ciclista sia per tutti coloro che, se anche non lo conoscevano personalmente, riponevano una grande stima nei suoi confronti. Due miti dello sport drammaticamente ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 14 febbraio 2021), conosciuto anche con il soprannome di, è stato un ciclista di grande talento che certamente ha spodestato tutti i record per quanto riguarda le performance in montagna, con una particolare abilità negli scatti e nelle discese. Purtroppo, però, la sua vita si è spenta troppo presto. Infatti, all’età di soli 34, e precisamente il 14 febbraio 2004, fu trovato morto a Rimini in una camera del Residence “Le Rose”. Un personaggio che tutti gli italiani avevano imparato a conoscere e ad ammirare per le sue incredibili doti atletiche. Difficile dimenticare quel giorno colmo di dolore sia per gli amici e parenti stretti del ciclista sia per tutti coloro che, se anche non lo conoscevano personalmente, riponevano una grande stima nei suoi confronti. Due miti dello sport drammaticamente ...

Eurosport_IT : 'Perché quelli come noi hanno voglia di sognare E io dal passo del Pordoi chiudo gli occhi e vedo il mare...' 17 a… - Corriere : Pantani moriva 17 anni fa: la tesi dell’omicidio e le (troppe) fake news. Che cosa sappiamo davvero - Federciclismo : 17 anni senza Marco Pantani ????? #CiaoMarco #MarcoPantani #pirata #14febbraio - IlParadiso0 : RT @Eurosport_IT: 'Perché quelli come noi hanno voglia di sognare E io dal passo del Pordoi chiudo gli occhi e vedo il mare...' 17 anni fa… - grecam92 : RT @Eurosport_IT: 'Perché quelli come noi hanno voglia di sognare E io dal passo del Pordoi chiudo gli occhi e vedo il mare...' 17 anni fa… -