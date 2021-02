Lazio, Reina: «Non siamo una squadra di morti. Il rigore c’era» (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sulle frequenze di Lazio Style Radio, le parole di Reina per analizzare la sconfitta della squadra biancoceleste contro l’Inter La Lazio cede il passo all’Inter. Tre punti persi sul campo di San Siro che lasciano l’amaro in bocca alla squadra biancoceleste. Sulle frequenze della radio ufficiale, l’analisi di Reina: LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Lazio NEWS 24 GARA – «Una partita strana, non in assoluto subita. Abbiamo tenuto campo, abbiamo avuto possesso palla, abbiamo giocato nella loro metà campo. Ma questa cosa li ha favoriti perché hanno due attaccanti pericolosissimi che hanno sfruttato ogni movimento. Lukaku dà tantissimo all’Inter, questa era una partita che loro volevano così. Ci siamo trovati in difficoltà con le ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sulle frequenze diStyle Radio, le parole diper analizzare la sconfitta dellabiancoceleste contro l’Inter Lacede il passo all’Inter. Tre punti persi sul campo di San Siro che lasciano l’amaro in bocca allabiancoceleste. Sulle frequenze della radio ufficiale, l’analisi di: LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 GARA – «Una partita strana, non in assoluto subita. Abbiamo tenuto campo, abbiamo avuto possesso palla, abbiamo giocato nella loro metà campo. Ma questa cosa li ha favoriti perché hanno due attaccanti pericolosissimi che hanno sfruttato ogni movimento. Lukaku dà tantissimo all’Inter, questa era una partita che loro volevano così. Citrovati in difficoltà con le ...

