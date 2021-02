Inter-Lazio oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di domenica 14 febbraio 2021) Inter e Lazio si affrontano nel match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A 2020/2021. Clamorosa occasione per l’Inter di salire in vetta dopo la sconfitta contro lo Spezia. I nerazzurri hanno la ghiotta opportunità di effettuare il sorpasso e di blindare il primato la settimana prossima proprio nel derby cittadino. Prima però, servirà battere la Lazio, reduce da sei vittorie consecutive e pronta a vendere cara la pelle. Padroni di casa favoriti secondo i bookmakers. Domenica 14 febbraio alle ore 20.45 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202), mentre la diretta streaming è ... Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021)si affrontano nel match valevole per la ventiduesima giornata di. Clamorosa occasione per l’di salire in vetta dopo la sconfitta contro lo Spezia. I nerazzurri hanno la ghiotta opportunità di effettuare il sorpasso e di blindare il primato la settimana prossima proprio nel derby cittadino. Prima però, servirà battere la, reduce da sei vittorie consecutive e pronta a vendere cara la pelle. Padroni di casa favoriti secondo i bookmakers. Domenica 14 febbraio alle ore 20.45 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv su Sky Sport Uno (201) e Sky SportA (202), mentre laè ...

SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #InterLazio ?? Guarda qui le altre foto ??… - Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - fcin1908it : Almeyda: “Conte ora è solo Inter. Barella incredibile. Sarebbe bello se tornasse Moratti” - - ProTwoolz : Inter vs Lazio? -