Inter-Lazio, dove vederla. Nerazzurri per la vetta (Di domenica 14 febbraio 2021) A Conte basterà battere i biancocelesti per superare il Milan Inter-Lazio, dove vederla – La grande occasione è finalmente arrivata. L'Inter di Antonio Conte può superare il Milan se riuscirà a battere la Lazio. Quella di Simone Inzaghi è la squadra più in forma del campionato ma la sconfitta dei rossoneri in casa dello Spezia vale il sorpasso che i Nerazzurri sognano dall'inizio della stagione (diretta tv dalle 20:45 su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport Canale 251. Conte ha chiesto scusa per il gestaccio nel post Juventus-Inter e l'eliminazione dalla ...

