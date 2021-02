Governo Draghi, il fronte del «no» nel M5s oscilla tra i 20 e i 60 parlamentari. Casaleggio: «Spero che chi è a disagio si astenga» (Di domenica 14 febbraio 2021) Le chat private, i gruppi su Whatsapp, le telefonate, le notifiche: i cellulari dei grillini, nel giorno di San Valentino, sono impazziti. E non sono messaggi di amore che rimbalzano da una parte all’altra dell’Italia. Buona parte dei parlamentari, il weekend, ha lasciato Roma e non tornerà prima di mercoledì 17, quando a palazzo Madama i senatori dovranno decidere se dare o meno la fiducia al Governo Draghi. Il giorno dopo, toccherà ai deputati a Montecitorio. Le comunicazioni che circolano nelle chat hanno i toni di una rottura ormai inevitabile. Tra alcuni parlamentari le distanze sono ormai insanabili: «Chi ha accettato di sedersi al Governo con Forza Italia – spiega a Open un deputato che voterà no e, a breve, lascerà i 5 Stelle – ha capito che il Movimento non avrà futuro. Con la fine della ... Leggi su open.online (Di domenica 14 febbraio 2021) Le chat private, i gruppi su Whatsapp, le telefonate, le notifiche: i cellulari dei grillini, nel giorno di San Valentino, sono impazziti. E non sono messaggi di amore che rimbalzano da una parte all’altra dell’Italia. Buona parte dei, il weekend, ha lasciato Roma e non tornerà prima di mercoledì 17, quando a palazzo Madama i senatori dovranno decidere se dare o meno la fiducia al. Il giorno dopo, toccherà ai deputati a Montecitorio. Le comunicazioni che circolano nelle chat hanno i toni di una rottura ormai inevitabile. Tra alcunile distanze sono ormai insanabili: «Chi ha accettato di sedersi alcon Forza Italia – spiega a Open un deputato che voterà no e, a breve, lascerà i 5 Stelle – ha capito che il Movimento non avrà futuro. Con la fine della ...

