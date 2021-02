GF Vip | Zorzi e Orlando pentiti?

(Di domenica 14 febbraio 2021) Stefaniae Tommasodi recente si sono confrontati dopo l’uscita dalla casa di Maria Teresa Ruta. I due si sono consolati a vicenda, e hanno analizzato tutto ciò che è accaduto dopo che la conduttrice è uscita dal reality. L’uscita di Maria Teresa Ruta ha sconvolto tutti i Vipponi della casa, in modo particolare Tommasoe Stefania. Inoltre, dopo che la conduttrice ha lasciato Articolo completo: dal blog SoloDonna

Parpiglia : #gfvip #TZLATESHOW #tzvip Ecco la verità di #pupo vs #zorzi - fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - carla_radaelli : RT @headandthoughts: - FiorenzoBriccol : @GF_diretta <<Grande Fratello Vip, notte disgraziata: rissa tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi.E bloccano la porta!>… - robertafatta1 : RT @headandthoughts: -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Zorzi

Tommasoe Stefania [?] L'articolo GF5, Dayane Mello contro un coinquilino: "Con me ha chiuso" è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it . Condividi: Twitter Facebook ...Maria Teresa Ruta, nominata anche dall'amico Tommaso, ha abbandonato la Casa nel gelo ... ' Sei tu la vincitrice del Gf'. Ed è boom di like.Eliminata Maria Teresa mentre per Tommaso Zorzi la finale non è così certa. Cambiano gli equilibri al GfVip L’eliminazione di Maria Teresa Ruta nell’ultima puntata del GfVip ha lasciato molti utenti s ...Stefania Orlando e Tommaso Zorzi di recente si sono confrontati dopo l’uscita dalla casa di Maria Teresa Ruta. I due si sono consolati a vicenda, e ...