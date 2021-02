Dal voto di fiducia alla ‘missione’ a Bruxelles, l’agenda di Mario Draghi (Di domenica 14 febbraio 2021) l’agenda di Mario Draghi. Un mese ricco di impegni per il nuovo premier italiano. Ecco tutti gli impegni. ROMA – l’agenda di Mario Draghi. Dopo il giuramento il premier italiano è chiamato a rispettare alcuni impegni sia in Italia che all’estero. Un agenda fitta di impegni a febbraio per il nuovo presidente del Consiglio. l’agenda di Mario Draghi Il primo passaggio di questo nuovo governo è il voto di fiducia in Parlamento. Il passaggio alla Camera e in Senato è previsto per la giornata di mercoledì 17 febbraio 2021. Subito dopo dovrebbe esserci il primo assaggio europeo da premier per Mario Draghi. Con la conferma della delega agli Affari ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 febbraio 2021)di. Un mese ricco di impegni per il nuovo premier italiano. Ecco tutti gli impegni. ROMA –di. Dopo il giuramento il premier italiano è chiamato a rispettare alcuni impegni sia in Italia che all’estero. Un agenda fitta di impegni a febbraio per il nuovo presidente del Consiglio.diIl primo passaggio di questo nuovo governo è ildiin Parlamento. Il passaggioCamera e in Senato è previsto per la giornata di mercoledì 17 febbraio 2021. Subito dopo dovrebbe esserci il primo assaggio europeo da premier per. Con la conferma della delega agli Affari ...

Mov5Stelle : Dopo il via libera al Recovery Fund, dal Parlamento Europeo giunge un altro segnale con il voto favorevole alla Rel… - M5S_Europa : A poche ore dal voto sul Recovery and Resilience Facility la #Lega non ha ancora indicato come voterà. Assurdo esse… - petergomezblog : Governo Draghi, sul supporto del Movimento 5 stelle decideranno gli iscritti: il voto online su Rousseau dal 10 all… - 73deva73 : @sabrina__sf Spero venga processato, nessun voto. - vicky68_ : RT @FmMosca: Ho ancora una flebile spe... (non riesco a scriverlo) Spero che il M5S esca già prima di venerdì prossimo dal Governo. A quest… -