Coronavirus | cala il numero di vittime | +221 in 24 ore ieri +311 | ma crescono i ricoveri in terapia intensiva | +23

Il bollettino del 14 febbraio Decresce il numero di tamponi analizzati in 24 ore e, conseguentemente, il numero di contagi: sono 11.068 i nuovi casi individuati dalle autorità sanitarie a fronte di 205.642 test eseguiti. ieri, 13 febbraio, le nuove infezioni da Coronavirus riscontrate erano state 13.532 su 290.534 tamponi elaborati. Il totale dei casi di positività, dall'inizio del monitoraggio, ha raggiunto quota 2.721.879. Il dato relativo al numero complessivo di tamponi, invece, è aggiornato a 36.168.581. Il tasso di positività di oggi sale al 5,3% (ieri era 4,6%). Tra sabato e domenica 14 febbraio, sono morte 221 persone, in diminuzione rispetto alle 311 vittime del giorno precedente. Il totale dei decessi causati dalla Covid-19 è pari a 93.577.

