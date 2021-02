Con il Burian freddo polare, record in Alto Adige con -28,3 gradi (Di domenica 14 febbraio 2021) AGI - Temperature siberiane in Alto Adige. record di freddo con -28,3 gradi a San Giacomo in Val di Vizze. Questa mattina i circa 150 abitanti della piccola frazione sita a 1.440 metri ai piedi delle montagne che confinano con l'Austria si sono svegliati con la temperatura più bassa dal 2010, ovvero da quando la stazione meteorologica è stata allestita. Primato di freddo con -26,3 gradi anche nel paesino di Predoi in Alta Valle Aurina per il valore più basso dal 1979. Il vento Burian ha fatto precipitare le temperature anche in centro abitati più grandi quali Dobbiaco con -23 gradi e Vipiteno con -20. Sui rilievi la temperatura più bassa è di -27 gradi e si registra ai 3.035 metri del Teufelsegg in Val Senales. In Trentino la temperatura più bassa è di -16,6 ai 2.145 ... Leggi su agi (Di domenica 14 febbraio 2021) AGI - Temperature siberiane indi freddo con -28,3a San Giacomo in Val di Vizze. Questa mattina i circa 150 abitanti della piccola frazione sita a 1.440 metri ai piedi delle montagne che confinano con l'Austria si sono svegliati con la temperatura più bassa dal 2010, ovvero da quando la stazione meteorologica è stata allestita. Primato di freddo con -26,3anche nel paesino di Predoi in Alta Valle Aurina per il valore più basso dal 1979. Il vento Burian ha fatto precipitare le temperature anche in centro abitati più grandi quali Dobbiaco con -23e Vipiteno con -20. Sui rilievi la temperatura più bassa è di -27e si registra ai 3.035 metri del Teufelsegg in Val Senales. In Trentino la temperatura più bassa è di -16,6 ai 2.145 ...

sulsitodisimone : Con il Burian freddo polare, record in Alto Adige con -28,3 gradi - Guerreriuviola : io con questo freddo non ci monto in bicicletta, per carità di Dio, rischierei pure di ammalarmi ?? #Burian #biciklisti - andrea_pecchia : Il #Burian è un complotto della lobby delle #mascherine che, con la scusa di proteggere la faccia dal freddo, vuole… - sonociambella : RT @posillipostore: Buonasera a tutti. Domani e #SanValentino e #Burian si è messo di traverso, con freddo e gelo? Il PosilliposStore ha pe… - andrewsword2 : RT @posillipostore: Buonasera a tutti. Domani e #SanValentino e #Burian si è messo di traverso, con freddo e gelo? Il PosilliposStore ha pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Burian freddo Fisio Online. Corsa all'aria aperta o sul tapis roulant?

Ora sono Burian, il ghiaccio, e il freddo a scoraggiare molti ... se lo si vuole, con il minimalismo... sempre con molta cautela ...

La provincia di Brindisi si sveglia con la neve

Brundisium.net Tweet Burian, il vento caratteristico delle steppe degli Urali, ha ... ha portato una straordinaria ondata di freddo in ... la neve è scesa con una certa insistenza dopo le 8.00 tingendo ...

Ora sono, il ghiaccio, e ila scoraggiare molti ... se lo si vuole,il minimalismo... sempremolta cautela ...Brundisium.net Tweet, il vento caratteristico delle steppe degli Urali, ha ... ha portato una straordinaria ondata diin ... la neve è scesauna certa insistenza dopo le 8.00 tingendo ...