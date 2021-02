Biathlon, inseguimento femminile Mondiali Pokljuka 2021. Lisa Vittozzi all’assalto di una medaglia (Di domenica 14 febbraio 2021) La quinta prova dei Mondiali di Pokljuka 2021 sarà l’inseguimento femminile, che scatterà alle ore 15.30 del 14 febbraio 2021. Verrà conferito il XX titolo iridato di questa tipologia di gara, ideata a metà degli anni ’90 e inserita nel programma della manifestazione a partire dall’edizione 1997. STAGIONE 2020-2021 Nella stagione in corso si sono disputati 4 inseguimenti in cui si sono imposte due atlete e sono complessivamente salite sul podio sei differenti donne. Tiril Eckhoff ha fatto man bassa di successi, primeggiando in 3 competizioni (Kontiolahti, Hochfilzen II, Oberhof). La sua connazionale Marte Røiseland-Olsbu si è invece affermata 1 volta (Hochfilzen I). Alla voce podi, comandano le due norvegesi appena citate. Ovviamente Eckhoff (3-0-0) ha dei piazzamenti ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) La quinta prova deidisarà l’, che scatterà alle ore 15.30 del 14 febbraio. Verrà conferito il XX titolo iridato di questa tipologia di gara, ideata a metà degli anni ’90 e inserita nel programma della manifestazione a partire dall’edizione 1997. STAGIONE 2020-Nella stagione in corso si sono disputati 4 inseguimenti in cui si sono imposte due atlete e sono complessivamente salite sul podio sei differenti donne. Tiril Eckhoff ha fatto man bassa di successi, primeggiando in 3 competizioni (Kontiolahti, Hochfilzen II, Oberhof). La sua connazionale Marte Røiseland-Olsbu si è invece affermata 1 volta (Hochfilzen I). Alla voce podi, comandano le due norvegesi appena citate. Ovviamente Eckhoff (3-0-0) ha dei piazzamenti ...

